L'Audiència de Barcelona rebutja enviar a l'AN la querella d'Aragonès pel cas Pegasus

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat enviar a l'Audiència Nacional (AN) la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per l'espionatge amb Pegasus, han explicat fonts jurídiques consultades per Europa Press.

D'aquesta manera, el cas recaurà en un jutjat de la capital catalana, han avançat aquest dimarts TV3 i Catalunya Ràdio.

En un tuit després de saber-se la notícia, Aragonès ha valorat: "Malgrat els intents de paralitzar la investigació, la querella que vaig interposar contra el Catalangate continua endavant".

"Seguim lluitant, exigint responsabilitats i garanties de no repetició. És el cas d'espionatge massiu més greu en democràcia i no pot quedar impune", ha afegit el president.

Per la seva banda, l'advocat d'Aragonès, Andreu Van den Eynde, ha criticat: "Han trigat un any a donar-nos la raó. Un any sense cap investigació per l'escàndol d'espionatge més greu d'Europa".