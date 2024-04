L'Audiència de Barcelona ratifica que Dani Alves continuï en llibertat provisional

Valora que la presó provisional no pot servir per avançar "una hipotètica pena" en la sentència ferma

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha ratificat la decisió de deixar en llibertat el futbolista Dani Alves mentre es valoren els recursos presentats contra la sentència que el va condemnar a quatre anys i mig de presó per agressió sexual.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimecres, el tribunal ha desestimat els recursos en els quals tant la Fiscalia com l'acusació particular van demanar anul·lar la llibertat provisional sota fiança d'un milió d'euros.

Alves va sortir de la presó el 25 de març, ja condemnat però amb la sentència recorreguda, després de dipositar la fiança i entregar els passaports, i fins aleshores havia passat 14 mesos a Brians 2 (Barcelona) per aquesta causa.

Les acusacions van demanar al tribunal anul·lar la llibertat provisional del jugador perquè consideraven que encara són vigents els motius que van portar a empresonar-lo abans del judici, i un cop condemnat veien encara més risc de fugida.

Aquest recurs sobre la llibertat provisional l'han resolt els mateixos jutges que el van condemnar i que després van decidir deixar-lo lliure (amb el vot contrari d'un magistrat), i en canvi els recursos presentats contra la sentència (de la defensa per anul·lar la condemna i de les acusacions per elevar-la) els resoldrà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i la previsió és que trigui uns mesos.

Sobre la llibertat provisional, l'Audiència replica als recursos de les acusacions que "la finalitat de la presó provisional no pot ser en cap cas la d'avançar els efectes d'una hipotètica pena que se li pogués imposada" quan la sentència sigui ferma.

RISC DE FUGIDA "DESCARTAT"

A diferència de les acusacions, el tribunal considera que els quatre anys i mig de condemna deixen "descartat el risc de fugida d'acord amb la gravetat de la pena", i apel·len al dret fonamental a la llibertat per defensar que han de prendre una mesura menys restrictiva.

Per això es reafirma en la llibertat provisional sota fiança, deixant-lo sense passaport i amb l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat, com a mesures per assegurar que Alves no faci servir el seu patrimoni per fugir.