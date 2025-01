L'Audiència de Barcelona prorroga la presó al violador d'Igualada (Barcelona) fins al 2034

El TSJC deliberarà sobre el recurs presentat per la defensa dimarts que ve

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Secció 10 de l'Audiència Provincial de Barcelona ha acordat prorrogar fins al 2034 la presó provisional al condemnat a 35 anys de presó per violar i intentar assassinar a una menor de 16 anys a Igualada (Barcelona) durant la matinada de l'1 de novembre de 2021.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal amplia "per termini màxim de 12 anys" el límit al que ha de cenyir-se el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per resoldre el recurs presentat per la defensa i posa com data límit el 23 d'abril de 2034.

Argumenta que, fins que el recurs es resolgui, ha de seguir a la presó, perquè si sortís en llibertat provisional "existeix un elevat risc de fugida" que no pot mitigar-se amb mesures alternatives, ja que no té permís de residència ni treball.

Tampoc arrelament familiar, doncs els seus únics parents a Espanya són la seva mare i la seva germana, que també va ser víctima d'una agressió sexual per la seva banda, per la qual cosa la relació és "inexistent".

DELIBERACIÓ EL DIMARTS

En una providència a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal de la Sala d'Apel·lació de la Sala Civil i Penal del TSJC s'ha dirigit a les parts per comunicar-los que el dimarts tindrà lloc la "deliberació, votació i fallada del recurs", que previsiblement el condemnat coneixerà passats uns dies, segons han informat fonts judicials.

La defensa del condemnat a 35 anys de presó --20 per intent d'assassinat i 15 per agressió sexual--, a 10 anys de llibertat vigilada i a indemnitzar a la víctima amb 332.727 euros, va presentar un recurs d'apel·lació contra la sentència.

En el recurs, demanava que se li apliqués una eximent incompleta per "alteració mental greu" que hauria afectat a les seves capacitats cognitives en el moment dels fets i una altra per haver actuat sota la influència de begudes alcohòliques, al·legant que sofria una addicció crònica.

L'advocat també va fer referència als informes de Justícia Juvenil que indicaven que el condemnat "hauria desenvolupat la seva conducta sexual en ambients equivocats, havent estat víctima de maltractament amb abús sexual per part del seu pare".

No obstant això, les acusacions --entre elles la pròpia Fiscalia-- es van oposar en entendre que no existeixen fonaments que justifiquin els atenuants sol·licitats, que ja van ser descartatss pel tribunal en la sentència.

Una d'elles, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives i Musicals (Fecasarm), va al·legar que l'autor "va actuar sabent el que feia, de forma perfectament conscient d'això, amb ànim de matar i produint unes lesions brutals a la víctima que la van fer patir l'indescriptible".

VA QUALIFICAR LA VIOLACIÓ DE "TORTURA"

El tribunal que li va condemnar va qualificar els fets de "tortura": l'adolescent, a més de ser violada, va rebre cops dels quals no va poder defensar-se en trobar-se en estat de semiiconsciencia, i amb els quals l'autor buscava provocar-li el major dany possible.

Per això, va aplicar l'agreujant d'acarnissament en apreciar un "delit de l'agressor a ser espectador del patint que li havia generat i que aquella continuava experimentant en el lloc en què la va deixar molt greument ferida".

També recull una agreujant de discriminació per raó de gènere, doncs mereix major retret penal un acte comès contra una dona pel simple fet de ser-ho i per apreciar que va haver-hi un "ànim de dominació de l'agressor sobre la víctima".

El tribunal va ordenar que el condemnat complís la pena imposada a Espanya, però va especificar que, en cas que accedís al tercer grau o se li concedís la llibertat condicional, es procedís a la seva expulsió abans que es materialitzés.

Els tres magistrats argumenten que la decisió no és desproporcionada, doncs "l'únic arrelament amb el qual explica l'encausat al nostre país és el d'haver fet objecte d'agressió sexual i violenta a diverses dones" i subratllen que la possibilitat de reincidència és alta.