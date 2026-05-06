L'Audiència de Barcelona ordena reobrir la causa per presumpte espionatge a Òmnium amb Pegasus

Demana al Govern central que desclassifiqui informació relativa a les actuacions del CNI sobre els telèfons
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació pel presumpte espionatge amb Pegasus que afecta tres membres d'Òmnium Cultural i que havia estat arxivada pel jutjat d'instrucció 21 de Barcelona el febrer del 2026, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
La secció 5 ha estimat de manera parcial el recurs presentat per l'entitat, representada per l'advocat Benet Salellas, i sosté que "sembla que hi ha indicis d'una intervenció no autoritzada dels terminals dels querellants" i l'autoria de la qual pot apuntar al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), ja que la pericial practicada durant la instrucció no indica el contrari.
A més a més, recorda que són diversos els jutjats d'instrucció de Barcelona que estan investigant "fets anàlegs" relatius a diferents afectats i que es troben en una fase molt més avançada.
Per tot això, demana que es remeti un suplicatori al Consell de Ministres per sol·licitar que desclassifiqui la documentació relativa a les actuacions dutes a terme pel CNI sobre els telèfons de l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; la responsable internacional i legal de l'entitat, Elena Jiménez, i la periodista i companya de Jordi Ciuxart, Meritxell Bonet, presumptament espiats entre 2018 i 2020.
També sol·licita que es remeti una comissió rogatòria a Israel per reclamar informació a NSO Group, Q Cyber Technologies Limited i OSY Technologies SARL --propietàries de l''spyware' Pegasus--, perquè aclareixin si conserven "informacions, dades o registres informàtics" sobre l'ús de Pegasus als telèfons dels querellants.
A més a més, demana que es remeti un exhort als jutjats d'instrucció 20, 24 i 29 de Barcelona perquè enviïn una còpia testimoniada dels informes pericials que disposin sobre els procediments relatius a infeccions amb el programari Pegasus.