L'Audiència de Barcelona nega l'amnistia als 4 policies que van deixar Roger Español sense un ull

En la interlocutòria, el tribunal amnistia l'activista del delicte de desordres públics

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

L'Audiència de Barcelona ha negat l'amnistia als 4 agents de la Policia Nacional que van intervenir en l'actuació que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol i els envia a judici, segons la interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimecres.

En la interlocutòria, que ha avançat 'El País', acorda obrir judici oral als 4 policies, en entendre "que hi ha prous indicis de criminalitat, entre ells la declaració de diversos testimonis juntament amb proves documentals", tant vídeos com informes mèdics, que l'1-O un dels agents va disparar una pilota de goma contra Roger Español a instàncies del seu superior i amb la intervenció de dos policies més.

Entén que l'acció s'ha d'aplicar, no només a l'escopeter, que va ser qui va disparar la pilota de cautxú que va impactar a l'ull d'Español, sinó també a l'inspector i a dos sotsinspectors.

Així ho acorda en entendre que "van autoritzar, ordenar i permetre l'ús de bales de cautxú en un supòsit que no era apropiat, necessari ni pertinent" i en una distància clarament perillosa, assumint doncs la possibilitat que es produïssin lesions de gravetat, textualment.

LES CÀRREGUES HAN ESTAT AMNISTIADES

L'advocat d'Español sosté que va ser una conducta "dolosa" perquè es van efectuar diversos trets a una distància de menys de 14,12 metres.

El tribunal constata que l'escopeter va disparar fins a 3 vegades contra el lloc on era Español, als voltants del CEIP Ramon Llull, on es va instal·lar un col·legi electoral.

Allà es va organitzar una seguda per obstaculitzar el pas de les furgonetes policials com a forma de protesta per la decisió de les autoritats judicials d'impedir la votació d'autodeterminació i l'inspector "va donar l'ordre d'atemptar contra la integritat moral dels ciutadans que simplement estaven asseguts a terra".

Ell mateix i els altres dos agents, prossegueix la resolució, van colpejar amb la defensa reglamentària els manifestants amb una forma i contundència que van provocar lesions.

No obstant això, entén que aquestes càrregues constitueixen un delicte lleu de lesions i que per tant queden emparades per l'amnistia, perquè "cap d'elles supera el llindar de gravetat exigit per la Llei", més enllà de la d'Español, diu textualment.

LES ACUSACIONS HO CELEBREN

Després de la decisió d'enviar-los a judici, com demanaven l'ANC, Òmnium i Irídia, l'ANC ha anunciat que lluitaran perquè "la violència policial de l'1 d'octubre no quedi impune" i recorden que Roger Español ha estat amnistiat en la mateixa resolució de l'Audiència d'un delicte de desordres públics.

La directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, valora que l'Audiència de Barcelona hagi conclòs que el fet que es disparés fins a 3 vegades a Español "fins a deixar-lo mutilat" no entri dins l'aplicació de la llei d'amnistia en no ser una imprudència.

No obstant això, critica que la càrrega en si i l'ús de les defenses contra les persones que hi havia a terra siguin amnistiables i que no continuï el procediment per aquests fets.

Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat que la justícia "reconegui que no es poden amnistiar policies que van exercir violència durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017" i subratlla que l'amnistia en cap cas pot beneficiar aquells que hagin pogut cometre vulneracions dels drets humans.

En la mateixa línia, l'advocada d'Òmnium, Laia Serra, valora positivament que la justícia reconegui que l'actuació de la policia respon a "una conducta greu" i que hagi fet seus els arguments de les entitats personades.