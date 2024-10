L'Audiència de Barcelona manté la imputació de l'exdirectora del CNI per l'espionatge a Aragonès

L'expresident celebra la decisió: "No hi ha cap argument per parar aquesta investigació"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Barcelona manté la imputació a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, pel presumpte espionatge a l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programa Pegasus.

Segons ha avançat 'El Nacional' i han confirmat fonts judicials a Europa Press, els magistrats de la Secció 9 entenen que seria "prematur" el fet d'arxivar el cas, doncs la investigació no s'ha conclòs.

Esteban va declarar com investigada el 26 de gener d'aquest any davant del Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona sobre els documents que el Govern va desclassificar en relació amb l'espionatge a Aragonès.

D'aquests documents se'n desprèn que la intervenció del seu telèfon es va autoritzar perquè el CNI creia que era qui dirigia als Comitès de Defensa de la República (CDR).

ARAGONÈS

L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que l'Audiència de Barcelona mantingui la imputació: "No hi ha cap argument per parar aquesta investigació".

Ha tornat a exigir conèixer els detalls del que va passar i determinar responsabilitats, ja que ha advertit que "l'espionatge per motius polítics és una aberració", en un missatge en 'X' d'aquest dijous recollit per Europa Press.