L'Audiència de Barcelona confirma el processament a 46 policies per les càrregues de l'1-O

Rebutja els recursos de les acusacions i les defenses i avala la decisió de l'instructor

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha ratificat la decisió del jutjat d'instrucció 7 de processar 46 agents de la Policia Nacional per les càrregues de l'1-O a la ciutat.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous, el tribunal rebutja tots els recursos que es van presentar contra el processament dels policies i valida la decisió.

L'instructor els va processar el gener del 2023, en acabar la investigació sobre les càrregues a diferents col·legis electorals de la ciutat.

D'aquesta manera, el tribunal rebutja processar més agents --com van demanar les acusacions d'Irídia, l'ANC i Òmnium-- ni arxivar la causa per als processats, com van demanar les defenses.

IES PAU CLARIS: PUNTADA DE PEU A L'ESCALA

En la interlocutòria, que ara confirma el tribunal, l'instructor va concloure que a l'IES Pau Claris "els responsables de l'operatiu policial no van complir amb la seva obligació de supervisió de l'actuació dels agents sota la seva responsabilitat, ja que, com s'ha dit en resolucions anteriors en aquest jutjat i per diverses actuacions de l'Audiència de Barcelona, va ser clarament desproporcionada en general".

En aquest col·legi electoral s'ha identificat el policia que va saltar des d'una escala per donar una puntada de peu a un home i hi ha processats tres agents que apareixen en uns vídeos llançant escales avall diverses persones.