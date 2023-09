L'Audiència de Barcelona confirma l'absolució de Sandro Rosell d'un frau a Hisenda

Rebutja els recursos de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat

26 set.

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la sentència del jutjat penal 3 que el setembre del 2022 va absoldre l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell de suposadament defraudar 230.296 euros a Hisenda en la declaració de la renda del 2012.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dimarts, desestima el recurs que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat van presentar contra la primera sentència.

A diferència del que al·legaven les acusacions, el tribunal considera que la primera sentència està prou argumentada d'acord amb les proves que es van aportar en el judici.

L'Audiència descarta, com ja va fer la primera jutgessa, l'acusació de la Fiscalia sobre Rosell, segons la qual va fer servir una empresa unipersonal, TOC, per facturar activitats personals, suposadament simulant treballar a través d'una societat i no a títol personal per aconseguir una tributació més favorable.

El tribunal descarta aquesta suposada simulació i valida la primera sentència, que va constatar que TOC va tenir una intervenció real en l'activitat professional que Rosell va facturar, que principalment era de consultoria i assessoria.

Els magistrats donen per bo l'avís de la primera jutgessa respecte al fet que "no es pot considerar com a supòsits de simulació la interposició de societats en tot cas" i validen que TOC va prestar uns serveis reals, els va facturar, els va cobrar i els va incloure en la declaració de l'impost de societats.