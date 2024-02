L'Audiència de Barcelona confirma dos anys de presó per coaccions en una protesta contra el Rei

La defensa critica que el delicte es va "oblidar" en la llei d'amnistia i hi recorrerà en contra al TS

L'Audiència de Barcelona ha ratificat la condemna de dos anys i quatre mesos de presó que el jutjat penal 27 de Barcelona va imposar a un jove per un delicte de coaccions per motius ideològics durant una manifestació contra la visita del Rei el 9 d'octubre del 2020 amb motiu del lliurament dels premis Barcelona New Economy Week.

La sentència, consultada per Europa Press aquest divendres, rebutja el recurs de la defensa i dona per bons els fets provats que va establir la primera sentència.

El jove va participar en una protesta d'uns 500 independentistes contraris a la monarquia, que va coincidir amb una concentració d'unes 10 persones afins al Rei i que li feien costat amb banderes espanyoles i pancartes.

La sentència afirma que el jove, juntament amb altres manifestants, es van dirigir a les persones favorables a la monarquia i "amb una actitud d'intolerància al diferent, els van increpar, els van insultar i escridassar, i així mateix els van llançar aigua i els van empènyer per fer-los fora de la zona mentre els hi deien 'Fora feixistes i puta Espanya'".

En aquella situació, el jove va pintar amb un esprai de pintura negra una creu a la bandera espanyola que una dona duia en suport a la visita del Rei, i li va cridar 'puta, nazi o fatxa', i també va pintar un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona, on va escriure 'puta poli'.

LA DEFENSA HI VEU "CONTRADICCIONS"

La defensa, que exerceix Alerta Solidària, ha criticat que el tribunal ha resolt la seva apel·lació en un temps rècord --van presentar el recurs el 24 de novembre-- i considera que els magistrats de l'Audiència de Barcelona "només miren de justificar les contradiccions i les conclusions irracionals" de la primera sentència.

Han avisat que recorreran contra la condemna al Suprem i ha lamentat que el delicte de coaccions "és dels que habitualment s'imputa a manifestants independentistes que coincideixen amb grups de signe contrari i va ser 'oblidat' pels negociadors de la llei d'amnistia".