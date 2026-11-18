BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha confirmat la interlocutòria dictada per la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona), que va decretar l'ingrés a presó eludible sota fiança d'un milió d'euros, com sol·licitava la Fiscalia, per a Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, el fundador de Mango Isak Andic, han informat fonts judicials a Europa Press.
El primogènit de l'empresari va ser detingut el 19 de maig i, després de prestar declaració, la instructora del cas també va acordar altres mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i personacions setmanals als jutjats.
Aquell mateix dia Jonathan Andic va consignar el milió d'euros de fiança i va abandonar els jutjats acompanyat del seu equip de defensa, que encapçala el penalista Cristóbal Martell, qui va presentar un recurs en el qual reclamava l'anul·lació de la interlocutòria de presó provisional sota fiança i la retirada de les mesures cautelars imposades.
La resolució s'ha adoptat amb el vot particular, discrepant, del president de la sala, que hauria estimat parcialment el recurs de la defensa i revocat la interlocutòria de presó, mantenint les altres mesures cautelars, com són la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences setmanals als jutjats, assenyalen les mateixes fonts.
El fundador de Mango, Isak Andic, va morir el 14 de desembre del 2024 als 71 anys després de caure per un barranc a les coves del Salnitre, a Collbató (Barcelona), mentre passejava amb el seu fill, Jonathan Andic.