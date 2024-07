L'Audiència de Barcelona amnistia a quatre manifestants i a quatre mossos

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha amnistiat a 8 processats: 4 d'ells manifestants imputats per delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, resistència greu a agents de l'autoritat i delictes lleus de danys, i els altres 4, membres del cos de Mossos d'Esquadra, acusats dels delictes contra la integritat moral i lesions.

En el cas dels primers, estaven processats per haver participat en una manifestació que va tenir lloc el 19 d'octubre de 2019 en el Passeig de Gràcia de Barcelona, a l'altura de la Casa Batlló, contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava als líders del procés independentista per la seva participació en el referèndum de l'1-O.

En la interlocutòria, al que ha tingut accés Europa Press, el tribunal considera que aquestes mobilitzacions es van produir "en el context del procés independentista amb el propòsit de mostrar suport als objectius i finalitats inherents al mateix", i dins de l'espai temporal delimitat per la Llei Orgànica, per la qual cosa els processaments queden emparats per la mesura de gràcia.

ELS MOSSOS, AMNISTIATS

També estaven imputats quatre agents dels Mossos d'Esquadra, l'actuació dels quals va ser qualificada per l'acusació particular com a constitutiva de dos delictes contra la integritat moral i dos delictes de lesions.

Ara, el tribunal entén que la seva conducta també s'emmarca dins de les accions realitzades en el curs d'actuacions policials "encaminades a dificultar o impedir els actes duts a terme en les protestes posteriors" a les sentències que van condemnar a líders polítics i socials independentistes, per la qual cosa també han de ser amnistiats.

Els 8 processats es trobaven pendents de judici després que es demanés la suspensió d'aquest, assenyalat pel 22 de maig, per la proximitat de l'aplicació de la llei d'amnistia de la qual finalment s'han beneficiat.