L'Audiència de Barcelona aborda aquest divendres la nova petició d'Alves per sortir de la presó

Les acusacions i les defenses es trobaran en una vista sobre el seu últim recurs

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona abordarà aquest divendres en una vista d'apel·lació la nova petició de la defensa del futbolista Dani Alves per sortir de presó provisional per la causa en la qual està investigat per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre.

La vista serà a les 11 hores, es farà a porta tancada i Alves no hi serà, només el seu advocat, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dijous.

Alves està en presó provisional des del 20 de gener i des d'aleshores el seu advocat, Cristóbal Martell, ha demanat diverses vegades que el jugador surti en llibertat, fet que tant la instructora del jutjat d'instrucció 15 com l'Audiència de Barcelona han desestimat.

En l'última petició, la defensa d'Alves va afirmar que el jugador va mantenir relacions sexuals consentides amb la denunciant i, en contraposició al risc de fugida que han al·legat els tribunals, que fins ara han descartat deixar-lo en llibertat, va argumentar que és "impensable" que provi de fugir, ja que la seva exdona Dinora Santana ja ha escolaritzat els seus fills en un centre de Barcelona.

L'últim recurs d'Alves per intentar sortir de la presó, que es tractarà divendres, també retreu "incoherències, inconsistències i fal·làcies absolutament radicals" en la declaració de la denunciant i per justificar-ho es sustenta en la gravació de les càmeres de seguretat, un element que les acusacions també fan servir per incriminar-lo.

L'Audiència de Barcelona ja va celebrar una vista al febrer per abordar un altre recurs del jugador, que igual que ara demanava anul·lar la presó provisional i s'oferia a complir amb mesures cautelars per garantir que no fugiria, fins i tot portar una polsera de geolocalització, però aquella vegada els arguments de la defensa no van convèncer el tribunal i els jutges van acordar mantenir Alves a la presó en espera del judici.