L'Audiència arxiva la causa per la mort a la presó del fundador de McAfee

Avala la versió oficial del suïcidi que, segons el tribunal, la família de l'empresari no ha pogut rebatre



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa oberta per la mort del fundador de l'antivirus McAfee, John McAfee, el juny del 2021 a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), segons informa aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

La secció 9 de l'Audiència confirma el sobreseïment que va dictar el jutjat d'instrucció 5 de Martorell, recorregut per la família de l'empresari, que va qüestionar la versió oficial de les institucions penitenciàries catalanes, segons la qual, MacAfee es va suïcidar.

La família va sostenir que "el sobreseïment és precipitat perquè es decanta per l'arxivament sense dur a terme cap altra diligència d'investigació que les de l'atestat policial", per la qual cosa sol·licitava més proves.

El tribunal rebutja l'apel·lació dels advocats de la família, ja que "tenim l'informe d'autòpsia preliminar, l'informe d'autòpsia definitiu i les fotografies del cadàver que evidencien en mecanisme el que tots els informes apunten. Són emesos per forenses de l'institut de medicina legal. Es pot ampliar?. En teoria fins a l'infinit".

"No hi ha una base normativa per incorporar una ampliació de l'informe que inclogui per exemple l'anomenada autòpsia de coll, si no hi ha cap element que qüestioni l'encert o la suficiència de l'informe forense", indica la resolució.

NO HI HA CAP ALTRA HIPÒTESI

L'Audiència conclou que ni tan sols es planeja "cap altra hipòtesi alternativa a la de la mort suïcida, que ni tan sols s'exposa en el recurs. Recurs que insistim ha afirmat 'que el finat va preparar i al final va executar la seva mort'".

L'arxivament de la causa és definitiu i no es pot recórrer.