L'Audiència amnistia el cap de l'oficina de Puigdemont del seu viatge a Nova Caledònia

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció 5 de l'Audiència de Barcelona ha amnistiat el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, per presumptes delictes de prevaricació i malversació pels quals estava pendent de judici en haver usat fons públics per a un viatge.

Els fets pendents de judici es deuen al fet que Alay, sent responsable de l'Oficina de l'expresident Puigdemont, va realitzar un viatge a Nova Caledònia com a observador del referèndum d'autodeterminació.

No obstant això, el tribunal entén que "entre les funcions de l'acusat destacava la de donar suport a l'expresident en els assumptes i matèries que aquest disposés i altres funcions que se li encarregués".

UN VIATGE DE 4.580 euros

En la seva conclusió primera la Fiscalia al·legava que "excedint-se en les funcions i activitats", entre el 24 i el 29 d'octubre de 2018 Alay va contractar un vol a Nova Caledònia mitjançant una targeta de crèdit corporativa per a "l'ús del qual estava autoritzat l'acusat en la seva condició de Responsable de l'Oficina de l'expresident per al pagament de desplaçaments" i va abonar 4.394,79 euros.

El vol va ser contractat després que Alay rebés un correu en nom de la Unitat de Relacions Externes del Front d'Alliberament Nacional Canaco i Socialista (FLNKS) de Nova Caledònia perquè, tant a títol personal com del moviment independentista català, participés en la promoció del projecte de plena sobirania del FLNKS en la setmana prèvia al referèndum del dia 4 de novembre de 2018.

Una vegada realitzat el viatge i abans del 9 de novembre, perquè la despesa li fos aprovada, Alay va fer una petició al Departament de Presidència de Generalitat.

En aquesta gestió va al·legar que es desplaçaria en qualitat de "Convidat com a observador en la seva funció de Responsable de l'Oficina de l'expresident Puigdemont, del referèndum de Nova Caledònia", i va indicar que el viatge tindria una durada de 6 dies i que el pressupost seria de 4.580,98 euros (4.394,79 euros pel bitllet i el restant per les dietes).

UN VIATGE PERSONAL, SEGONS LA FISCALIA

El 9 de novembre (després que el viatge s'hagués realitzat) la Secretària General del Departament de Presidència va aprovar les despeses corresponents, que van ser assumides per l'administració autonòmica.

La Fiscalia entenia que es tractava de "un viatge personal i aliè a les seves funcions com a Responsable d'aquella Oficina i que no existia raó alguna que justifiqués el pagament amb càrrec a la seva dotació pressupostària pública".

AMNISTIAT DE TOTS ELS DELICTES

No obstant això, l'Audiència de Barcelona sosté que els fets pendents d'enjudiciament, que podrien ser constitutius de presumptes delictes de malversació de cabals públics i de prevaricació, estaven vinculats directa o indirectament al processo independentista català.

Aquests fets tenen un encaix legal en l'article 1.1 de la Llei d'Amnistia que recull actes que "van estar vinculats tant al procés independentista de Catalunya, com al seu líder, i van ser realitzats per qui, en aquell moment, de forma manifesta i constatada, duia a terme funcions d'assistència, col·laboració, assessorament i representació quan responsable de la seva oficina".

Quant a la malversació, el tribunal conclou que és amnistiable sempre que no hi hagi hagut enriquiment personal, per la qual cosa en aquest cas declara el sobreseïment lliure de totes les actuacions respecte de Josep Lluís Alay i acorda que s'extingeixi la responsabilitat civil derivada dels actes expressament amnistiats.