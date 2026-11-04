L'atur puja en 8.174 persones a l'octubre a Catalunya, fins als 338.246 desocupats

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'atur ha pujat en 8.174 persones a l'octubre a Catalunya (+2,48%), després de pujar un 0,18% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 338.246.
Segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur ha augmentat en 13.751 persones respecte al mateix mes de fa un any (+4,24%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha augmentat en 43.128 persones a l'octubre (+1,81%) respecte el mes anterior i se situa en els 2,42 milions.
Per sexes, les dones han representat el 56,96% dels desocupats, amb 192.668, i els homes han representat el 43,03%, amb 145.578.
Catalunya és la comunitat autònoma on més ha augmentat l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior, seguida de la Comunitat Valenciana (+6.716), Castella i Lleó (+4.404) i la Comunitat de Madrid (+4.071), mentre que ha baixat a La Rioja (-151).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur ha pujat un 4,22% a Lleida, un 3,96% a Girona, un 3,87% a Tarragona i un 1,97% a Barcelona.
A nivell interanual, ha pujat un 11,1% a Lleida, un 4,43% a Tarragona, un 4,03% a Barcelona i un 1,92% a Girona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur l'encapçala el sector serveis, amb 3.707 persones més, seguit de l'agricultura (+345), la indústria (+255) i la construcció (+208).
Així mateix, hi ha 3.659 desocupats més entre els que no tenien feina anteriorment.
MENYS CONTRACTES QUE AL SETEMBRE
A l'octubre s'han registrat 243.751 contractes a Catalunya, dels quals 108.009 indefinits i 135.742 temporals, i hi va haver 13.064 contractes menys que al setembre (-5,09%) i 811 menys que fa un any (-0,33%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits han representat el 44,31% del total i els contractes temporals, el 55,68%.