L'atur puja en 7.705 persones al juliol a Catalunya (+2,51%), fins als 314.874 aturats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
L'atur va pujar en 7.705 persones al juny a Catalunya (+2,51%), després de baixar un 0,15% el mes anterior, i la xifra total d'aturats es va situar en els 314.874.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 4.549 persones respecte al mateix mes de fa un any (-1,42%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 19.517 persones al juliol (+0,85%) respecte al mes anterior, situant-se en els 2,31 milions.
Per sexes, a Catalunya, les dones van representar el 58,2% dels aturats, amb 183.253 aturades, i els homes van representar el 41,8%, amb 131.621.
Catalunya és la comunitat autònoma on més va pujar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (7.705), seguida de la Comunitat Valenciana (7.021) i Comunitat de Madrid (3.822), mentre que ha baixat a Andalusia (-9.661), Extremadura (-767) i Cantàbria (-250).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 3,35% a Lleida, un 2,57% a Barcelona, un 2,19% a Tarragona i un 1,86% a Girona.
A nivell interanual, va baixar un 1,3% a Barcelona, un 1,58% a Tarragona i un 4,23% a Girona, mentre que va pujar un 1,98% a Lleida.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 3.718 aturats més, seguit de la construcció (+559), la indústria (+406) i l'agricultura (+32).
Així mateix, hi ha 2.990 aturats més entre els quals no tenien treball anteriorment.
MÉS CONTRACTES
Al juliol es van registrar 279.489 contractes a Catalunya, dels quals 119.323 van ser indefinits i 160.166 temporals, i va haver-hi 1.642 contractes més que al juny (+0,59%) i 10.968 més que fa un any (+4,08%).
D'aquesta forma, els contractes indefinits van representar el 42,69% del total i els contractes temporals, el 57,31%.