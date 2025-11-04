L'atur puja en 2.423 persones a l'octubre a Catalunya, fins als 324.495 desocupats

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
L'atur va pujar a Catalunya en 2.423 persones a l'octubre (+0,75%) respecte al setembre, després de baixar un 1,62% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 324.495.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 10.344 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,09%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 22.101 persones a l'octubre (+0,91%) respecte al mes anterior, després de situar-se en els 2,443 milions.
Per sexes, les dones van representar el 57,9% dels desocupats a Catalunya, amb un total de 187.976, mentre que els homes van suposar el 42,07%, amb 136.519.
Castella i Lleó va ser la comunitat autònoma on més es va incrementar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (+2.545), seguida d'Andalusia (+2.535) i Catalunya (+2.423).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 2,29% a Girona, un 1,81% a Lleida, un 1,5% a Tarragona i un 0,39% a Barcelona.
En termes interanuals, va baixar un 5,55% a Girona, un 4,98% a Lleida, un 4,58% a Tarragona i un 2,42% a Barcelona.
PER COL·LECTIUS
L'augment de l'atur a Catalunya va estar impulsat pels serveis, amb 2.297 desocupats més, seguits pels sectors de l'agricultura (+112) i la indústria (+51), mentre que va baixar en la construcció (-482).
Així mateix, hi ha 445 desocupats més entre els que no tenien feina anteriorment.
MÉS CONTRACTES QUE AL SETEMBRE
A l'octubre es van registrar 244.562 contractes a Catalunya, dels quals 108.675 van ser indefinits i 135.887 temporals, i hi va haver 7.451 contractes més que al setembre (+3,14%) i 8.170 menys que fa un any (-3,23%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 44,43% del total i els contractes temporals, el 55,56%.