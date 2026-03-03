L'atur puja en 2.039 persones al febrer a Catalunya (+0,63%) fins als 327.253 desocupats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la segona comunitat autònoma on més va pujar en xifres absolutes respecte al gener
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
L'atur va pujar en 2.039 persones al febrer a Catalunya (+0,63%), després de pujar un 0,61% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 327.253.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 7.068 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,11%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 3.584 persones al febrer (+0,15%) respecte al mes anterior, fins a situar-se en els 2,443 milions.
Per sexes, les dones van representar el 58% dels desocupats, amb 188.509, i els homes van representar el 42%, amb 136.705.
Madrid és la comunitat autònoma on més va augmentar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (+3.694), mentre que Andalusia va liderar la part baixada (-2.629), seguida del País Basc (-1.146) i la Comunitat Valenciana (-1.102).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 0,84% a Barcelona, un 0,82% a Lleida, un 0,44 a Girona i un 0,04% a Tarragona.
En termes interanuals, va baixar un 4,96% a Girona, un 2,22% a Lleida, un 2,04% a Tarragona i un 1,75% a Barcelona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 1.140 desocupats més, mentre que va baixar en els sectors de la construcció (-157), industrial (-141) i agrícola (-34).
Així mateix, hi ha 1.231 desocupats més entre els qui no tenien feina anteriorment.
MÉS CONTRACTES QUE AL GENER
Al febrer es van registrar 187.134 contractes a Catalunya, dels quals 77.841 van ser indefinits i 104.762 temporals, i hi va haver 2.093 contractes menys que al gener (-1,11%) i 6.884 més que fa un any (-3,82%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 44% del total i els contractes temporals, el 56%.