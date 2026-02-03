L'atur puja en 1.978 persones al gener a Catalunya, fins als 325.214 desocupats

És la cinquena comunitat autònoma on més va pujar en xifres absolutes respecte al desembre
L'atur puja en 1.978 persones al gener a Catalunya (+0,61%), després d'enfilar-se un 0,58% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 325.214.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 11.425 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,39%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 30.392 persones al gener (+1,26%) respecte al mes anterior, després de situar-se en els 2,439 milions.
Per sexes, les dones van representar el 57,96% dels desocupats, amb 188.509, i els homes van representar el 42,03%, amb 136.705.
Andalusia és la comunitat on més va pujar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (+8.046), seguida de Madrid (+3.659), Galícia (+3.113), Castella-la Manxa (2.715) i Catalunya en cinquena posició, mentre que les Illes Balears va liderar la baixada (-1.260).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 1,23% a Tarragona, un 1,14% a Girona, un 0,48% a Lleida i un 0,46% a Barcelona.
En termes interanuals, va baixar un 5,07% a Girona, un 4,62% a Lleida, un 3,15% a Barcelona i un 3,13% a Tarragona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 2.637 desocupats més, mentre que va baixar en els sectors de la construcció (-338), industrial (-151) i agrícola (-59).
Així mateix, hi ha 111 desocupats menys entre els que no tenien feina anteriorment.
MÉS CONTRACTES QUE AL DESEMBRE
Al gener es van registrar 189.227 contractes a Catalunya, dels quals 78.865 van ser indefinits i 110.362 temporals, i hi va haver 4.764 contractes més que al desembre (+2,58%) i 5.695 menys que fa un any (-2,92%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 41,6% del total i els contractes temporals, el 58,3%.