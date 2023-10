L'atur puja en 19.768 persones al setembre després de la fi de la temporada turística

La contractació indefinida disminueix un 19,6% en l'últim any i suposa el 44,8% del total, mentre que la temporal es redueix un 13,1%

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 19.768 persones al setembre en relació al mes anterior (+0,7%) impulsat, sobretot, pel sector serveis, que va concentrar bona part de l'increment de l'atur per la fi de la temporada turística. Amb la pujada de setembre, s'acumulen ja dos mesos consecutius d'ascensos en l'atur.

En finalitzar el novè mes de l'any, el nombre total d'aturats es va mantenir per sobre de la barrera dels 2,7 milions de persones, de la qual havia baixat per primera vegada en 15 anys el passat mes de juny.

En concret, setembre va acabar amb 2.722.468 persones en atur, marcant, encara així, el seu menor xifra en un mes de setembre des de 2008, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

El repunt de l'atur al setembre d'aquest any és el pitjor registre en aquest mes des de 2018, any en el qual va augmentar en una mica més de 20.400 persones. Al setembre de l'any passat, l'increment de l'atur va ser de 17.679 aturats, mentre que el 2021 i el 2020 es van registrar descensos per la desescalada i la tornada a la normalitat després dels mesos més durs de la pandèmia.

Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, el 1996, l'atur ha baixat al setembre en cinc ocasions i ha pujat en 23, especialment en 2008 i 2011, anys en els quals es van registrar augments mensuals de més de 95.000 aturats.

En l'últim any l'atur acumula un descens de 219.451 aturats, la qual cosa suposa un 7,46% menys, amb una reculada de l'atur femení de 118.023 dones (-6,7%) i una caiguda de l'atur masculí de 101.428 homes (-8,6%).

El Departament que dirigeix en funcions Yolanda Díaz ha destacat que setembre és un mes en el qual sol pujar l'atur per la tendència estacional. De fet, en termes desestacionalizar, l'atur va baixar al setembre d'aquest any en 3.736 persones.

ELS SERVEIS IMPULSEN EL REPUNT DE L'ATUR

L'atur es va reduir al setembre en la construcció, amb 3.718 aturats menys que a l'agost (-1,7%); en l'agricultura, on va disminuir en 2.100 persones (-2%), i en la indústria, que va restar 184 aturats (-0,09%). En canvi, va pujar en els serveis en 18.820 persones (+0,98%) per la fi de la temporada turística, i en el col·lectiu sense ocupació anterior, on va augmentar en 6.950 persones (+2,8%).

L'atur es va incrementar al setembre en tots dos sexes, encara que una mica més entre les dones. En concret, l'atur femení va pujar en 11.422 dones (+0,7%), enfront d'un repunt de l'atur masculí de 8.346 homes (+0,8%).

Així, en finalitzar setembre, el total de dones aturades es va situar en 1.640.863 parades, mentre que el nombre d'homes en atur va totalitzar 1.081.605 aturats.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va augmentar un 9,07% al setembre, amb 17.043 aturats més que a tancament d'agost, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més es va incrementar en 2.725 aturats (+0,1%).

Treball ha destacat que el total de menors de 25 anys en atur va aconseguir en finalitzar setembre els 205.000 aturats, la xifra més baixa en aquest mes en els últims 15 anys.

L'ATUR BAIXA EN SIS COMUNITATS

L'atur registrat va pujar al setembre en onze comunitats autònomes i va baixar en sis, especialment a Catalunya (-3.440 aturats), Canàries (-2.831 aturats) i País Basc (-1.933 aturats).

Els majors augments es van donar a Andalusia (+15.949 aturats), Madrid (+3.358 aturats) i Galícia, que va sumar 2.918 persones en atur en el mes de setembre.

Quant a les províncies, l'atur va retrocedir al setembre en 15 d'elles, especialment a Barcelona (-3.537 aturats) i València (-1.932), i va augmentar en 37, principalment a Cadis (+5.352 aturats), Madrid (+3.358) i Màlaga (+3.312).

L'atur registrat entre els estrangers va pujar en 6.049 aturats respecte al mes anterior (+1,8%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 342.208, la qual cosa suposa 23.536 aturats menys que un any abans (-6,4%).

ELS CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS BAIXEN UN 23,8%

Al setembre es van registrar 1.392.205 contractes, un 16,2% menys que en el mateix mes de 2022. De tots ells, 623.439 van ser contractes indefinits, xifra un 19,6% inferior a la de setembre de 2022.

En total, el 44,78% dels contractes realitzats al setembre van ser indefinits, percentatge més de sis punts superior al registrat a l'agost, quan la proporció de contractes fixos va ser del 38,47%.

Del total de contractes indefinits subscrits al setembre, 249.078 han estat a temps complet, un 16,5% menys que en igual mes de l'any passat; 214.192 eren contractes fixos-discontinus (-23,8%) i 160.169 eren contractes indefinits a temps parcial (-18,4%).

De tots els contractes subscrits al setembre, 768.766 van ser contractes temporals, un 13,1% menys que en igual mes de 2022.

En els nou primers mesos de l'any, s'han signat una mica més de cinc milions de contractes fixos, un 4,1% menys que en igual període de 2022, i 6,54 milions de contractes temporals, un 26,7% menys.

LA TAXA DE COBERTURA ENFRONT DE L'ATUR MARCA RÈCORD DES DE 2010

El Ministeri ha informat a més de que la despesa en prestacions per atur va aconseguir a l'agost (última dada disponible) la xifra de 1.890,5 milions d'euros, un 7,2% més que en igual mes de 2022.

Les prestacions abonades des de gener d'aquest any incorporen la pujada de la base reguladora fins al 60% a partir del setè mes, enfront del percentatge del 50% que es venia aplicant des de 2012 per al càlcul de la prestació.

Com a conseqüència d'això, la quantia mitjana bruta de la prestació contributiva per atur va augmentar a l'agost un 7,1% interanual, fins als 934,4 euros mensuals.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ascendir a 1.062,5 euros en el mes d'agost, la qual cosa suposa 58,5 euros més que en igual mes de 2022 (+5,8%).

El total de beneficiaris de prestacions per atur es va situar en finalitzar el vuitè mes de l'any en 1.816.798 persones, un 1,1% més que a l'agost de 2022, aconseguint la taxa de cobertura el 71,51%, la seva taxa més alta en un mes d'agost des de 2010, segons ha destacat Treball.

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que el Ministeri ha publicat aquest dimarts les xifres d'atur de setembre i l'estadística de prestacions d'agost.