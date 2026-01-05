L'atur puja en 1.860 persones al desembre a Catalunya, fins als 323.236 desocupats

És la comunitat autònoma on més va pujar en xifres absolutes respecte al novembre
BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
L'atur ha pujat en 1.860 persones al desembre a Catalunya (+0,58%), després de baixar un 0,96% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 323.236.
Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 11.959 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,57%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació es va reduir en 16.291 persones al desembre (-0,67%) respecte al mes anterior, després de situar-se en els 2,408 milions.
Per sexes, les dones van representar el 57,85% dels desocupats, amb 187.009, i els homes van representar el 42,15%, amb 136.227.
Catalunya és la comunitat autònoma on més va augmentar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (+1.860), seguida del País Basc (+948) i Galícia (+459), mentre que Andalusia va liderar la baixada (-12.271).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 0,88% a Tarragona, un 0,56% a Barcelona, un 0,45% a Girona i un 0,40% a Lleida.
En termes interanuals, va baixar un 6,35% a Girona, un 4,13% a Lleida, un 3,97 a Tarragona i un 3,12% a Barcelona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 1.473 desocupats més, seguit dels sectors de la construcció (+300), industrial (+200) i agrícola (+7).
Així mateix, hi ha 120 desocupats menys entre els que no tenien feina anteriorment.
MENYS CONTRACTES QUE AL NOVEMBRE
Al desembre es van registrar 184.463 contractes a Catalunya, dels quals 69.662 van ser indefinits i 114.801 temporals, i hi va haver 20.365 contractes menys que al novembre (-9,94%) i 14.033 més que fa un any (+8,23%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 38% del total i els contractes temporals, el 62%.