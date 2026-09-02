L'atur puja en 14.594 persones a l'agost a Catalunya, fins als 329.468 aturats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la comunitat autònoma on més va pujar en xifres absolutes respecte a juliol
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'atur puja en 14.594 persones a l'agost a Catalunya (+4,63%), després de pujar un 2,51% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en els 329.468.
Segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va augmentar en 2.103 persones respecte al mateix mes de fa un any (+0,64%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 44.419 persones a l'agost (+1,92%) respecte al mes anterior, situant-se en els 2,35 milions.
Per sexes, les dones van representar el 58% dels aturats, amb 191.103 aturades, i els homes van representar el 42%, amb 138.365.
Catalunya és la comunitat autònoma on més va augmentar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (+14.594), seguida de la Comunitat de Madrid (+6.881), la Comunitat Valenciana (+5.847) i Andalusia (3.394), mentre que ha baixat a Ceuta (-148).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 5,85% a Girona, un 5,26% a Lleida, un 4,54% a Barcelona i un 4,12% a Tarragona.
A nivell interanual, va pujar un 4,54% a Lleida, un 0,68% a Barcelona i un 0,23% a Tarragona i va baixar un 1,28% a Girona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 9.331 aturats més, seguit de la indústria (+1.220), la construcció (+754) i el sector agrícola (+61).
Així mateix, hi ha 3.228 aturats més entre els quals no tenien treball anteriorment.
MENYS CONTRACTES QUE AL JULIOL
A l'agost es van registrar 182.326 contractes a Catalunya, dels quals 75.592 van ser indefinits i 106.734 temporals, i va haver-hi 97.163 contractes menys que al juliol (-34,76%) i 22.282 més que fa un any (+13,9%).
D'aquesta forma, els contractes indefinits van representar el 41,45% del total i els contractes temporals, el 58,54%.