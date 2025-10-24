L'atur a l'Estat puja en 60.100 persones a l'estiu i l'ocupació marca nou rècord amb 22,3 milions

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'atur va pujar en 60.100 persones en el tercer trimestre de l'any, la qual cosa suposa un 2,3% més que en el trimestre anterior, mentre que l'ocupació va augmentar en 118.400 llocs de treball (+0,5%), marcant un nou rècord de 22,3 milions d'ocupats, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En finalitzar setembre, la xifra total d'aturats es va situar en 2.613.200 persones, situant-se la taxa d'atur en el 10,45%, gairebé dues dècimes més que en el segon trimestre i, al mateix temps, el nombre d'ocupats va aconseguir al final de l'estiu un nou màxim històric, amb 22.387.100 treballadors.
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha destacat en una valoració de les dades remesa als mitjans de comunicació que les xifres de l'EPA del tercer trimestre "corroboren el dinamisme del mercat de treball".