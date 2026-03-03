L'atur a l'Estat puja en 3.584 persones al febrer, l'increment més gran en aquest mes des del 2021

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -
L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació de l'Estat va pujar en 3.584 persones al febrer en relació al mes anterior (+0,1%), l'increment més gran en aquest mes des del 2021, llastrat pel sector serveis i pel col·lectiu sense ocupació anterior, compost en la seva majoria per joves a la recerca del seu primer lloc de treball, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.
No obstant això, malgrat el repunt de l'atur en el segon mes de l'any, el nombre d'aturats es va situar en el seu nivell més baix en un mes de febrer en els últims 18 anys, amb un total de 2.442.646 aturats, ha subratllat el Ministeri.
L'increment de l'atur al febrer d'aquest any és el més acusat en aquest mes des del 2021, quan va augmentar en més de 44.400 persones, i en el 2025 i el 2024, la desocupació va descendir al febrer, en 5.994 i 7.452 persones, respectivament, mentre que el 2023 va pujar en 2.618 aturats i en 2022 va baixar en 11.394.