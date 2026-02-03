L'atur a l'Estat puja en 30.392 persones al gener, el seu menor augment en aquest mes des del 2022

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 30.392 persones al gener en relació al mes anterior (+1,2%) a causa del sector serveis, que va concentrar gairebé tot l'augment de la desocupació en aquest mes per la finalització de la campanya nadalenca, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.
Després del repunt de l'atur a l'arrencada de l'any, el menor en un mes de gener des del 2022, el nombre total d'aturats es va situar en 2.439.062 persones, la seva xifra més baixa en un mes de gener en els últims 18 anys, ha subratllat el Ministeri.
L'increment de l'atur al gener d'aquest any és inferior a les pujades registrades en els mesos de gener del 2025 (+38.725 aturats), 2024 (+60.404 aturats) i 2023 (+70.744 aturats), però és pitjor dada que l'atur experimentat el gener del 2022, quan va augmentar en 17.173 persones.