L'atur baixa en 8.949 persones a l'abril a Catalunya (-2,77%), fins als 314.527 desocupats

És la segona comunitat autònoma on baixa més en termes absoluts respecte al març
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
L'atur va baixar en 8.949 persones a l'abril a Catalunya (-2,77%), després de baixar un 1,15% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en 314.527.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 11.190 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,44%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va baixar en 62.668 persones a l'abril (-2,59%), fins als 2,357 milions.
Per sexes, a Catalunya, les dones van representar el 58% dels desocupats, amb 182.520, i els homes, el 42%, amb 132.007.
Andalusia va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'atur en termes absoluts (-22.393), seguida de Catalunya i de la Comunitat de Madrid (-6.249).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va baixar un 2,50% a Barcelona, un 3,78% a Girona, un 2,62% a Lleida i un 3,82% a Tarragona.
A nivell interanual, va baixar un 3,01% a Barcelona, un 6,06% a Girona, un 3,95% a Lleida i un 3,94% a Tarragona.
PER COL·LECTIUS
La baixada de l'atur va estar impulsada principalment pel sector serveis (-7.095), seguida de la indústria (-534), la construcció (-410) i l'agricultura (-186).
Així mateix, hi ha 724 desocupats menys que no tenien feina anteriorment.
CONTRACTES
A l'abril es van registrar 211.983 contractes a Catalunya, dels quals 92.517 indefinits i 119.466 temporals, i hi va haver 5.332 contractes menys que al març (-2,45%) i 25.519 més que fa un any (+13,69%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits representen el 43,6% del total, i els temporals, el 56,4%.