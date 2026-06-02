L'atur baixa en 6.900 persones al maig (-2,19%), fins als 307.627 desocupats

És la segona comunitat autònoma on més baixa en termes absoluts respecte a l'abril
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
L'atur va baixar en 6.900 persones al maig a Catalunya (-2,19%), després de caure un 2,77% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en 307.627.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 11.892 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,72%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va baixar en 36.323 persones al maig (-1,54%), fins als 2,32 milions.
Per sexes, a Catalunya, les dones van representar el 58,2% dels desocupats, amb 179.000, i els homes, el 41,8%, amb 128.627.
Andalusia va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'atur en termes absoluts (-9.125), i darrere Catalunya es van situar Madrid (-3.834) i Galícia (-2.938)
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va baixar un 2,04% a Barcelona, un 3,51% a Girona, un 2,99% a Lleida i un 2,59% a Tarragona.
En termes interanuals, va baixar un 3,48% a Barcelona, un 5,87% a Girona, un 3,38% a Lleida i un 3,83% a Tarragona.
PER COL·LECTIUS
La baixada de l'atur va estar impulsada principalment pel sector serveis (-5.546), seguida de la indústria (-547), la construcció (-307) i l'agricultura (-158).
Així mateix, hi ha 342 desocupats menys que no tenien feina anteriorment.
CONTRACTES
Al maig es van registrar 221.490 contractes a Catalunya, dels quals 101.826 indefinits i 119.664 temporals, i hi va haver 9.507 contractes més que a l'abril (+4,48%) i 5.601 més que fa un any (+2,59%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits representen el 45,97% del total, i els temporals, el 54,03%.