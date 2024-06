L'atur baixa en 6.248 persones al maig a Catalunya, fins als 330.782 desocupats

La contractació puja un 7,82% respecte a l'abril

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'atur va baixar a Catalunya en 6.248 persones al maig (-1,85%) respecte a l'abril, després de reduir-se un 2,14% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 330.782.

Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va baixar en 5.321 persones respecte al mateix mes de fa un any (-1,58%) a Catalunya.

En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 58.650 persones al maig (-2,2% respecte al mes anterior), fins a un total de 2,61 milions.

Per sexes, les dones van representar el 57,71% dels desocupats a Catalunya, amb un total de 190.890, mentre que els homes van suposar el 42,29%, amb 139.892.

Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on més va baixar l'atur --un descens liderat per Andalusia (-15.585)--, i el nombre de desocupats no va pujar a cap.

PER PROVÍNCIES

Respecte al mes anterior, l'atur va baixar a les quatre províncies catalanes: a Lleida ho va fer un 4,21%; a Tarragona, un 2,32%; a Girona, un 2,29%, i a Barcelona, un 1,57%.

En termes interanuals, les baixades van ser del 4,95% a Lleida, del 2,36% a Girona, de l'1,31% a Barcelona i de l'1,25% a Tarragona.

DESCENSOS EN TOTS ELS SECTORS

L'atur va baixar en tots els sectors respecte al mes anterior: els serveis van liderar els descensos, amb 4.816 persones menys, seguits per la indústria, amb 482 menys de desocupats.

En el sector de la construcció, Catalunya va registrar 389 desocupats menys, en el de l'agricultura, 185 menys i, en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior, 376 persones menys.

PUJA LA CONTRACTACIÓ

Al maig es van registrar 222.074 contractes a Catalunya, dels quals 100.175 van ser indefinits i 121.899, temporals, la qual cosa suposa un descens interanual de 6.295 contractes (2,76% més) i un augment intermensual de 16.101 contractes (7,82%).

D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 45,1% del total dels registrats i els contractes temporals, el 54,9%.