L'atur baixa en 458 persones al juny (-0,15%), fins als 307.169 desocupats

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
L'atur va baixar en 458 persones al juny a Catalunya (-0,15%), després de baixar un 2,19% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 307.169.
Segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 7.915 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,51%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 28.739 persones al juny (-1,24%) respecte al mes anterior, després de situar-se en els 2,29 milions.
Per sexes, les dones van representar el 58,4% dels desocupats, amb 179.367, i els homes van representar el 41,6%, amb 127.802.
Andalusia és la comunitat on més va baixar l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (-11.597), seguida de Galícia (-3.587), Castella i Lleó (-2.895) i la Comunitat de Madrid (-2.733), en què Catalunya és la que menys baixa, mentre que la Regió de Múrcia va liderar les pujades (+739).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va baixar un 0,02% a Tarragona, un 1,65% a Girona, i un 0,12% a Barcelona i va pujar un 1,71% a Lleida.
En termes interanuals, va baixar un 2,83% a Tarragona, un 0,22% a Lleida, un 2,3% a Barcelona i un 5,22% a Girona.
PER COL·LECTIUS
La caiguda de l'atur va estar marcada pel sector serveis, amb 1.389 desocupats menys, seguit de la indústria (-270) i la construcció (-20), mentre que va pujar en l'agricultura (+23).
Així mateix, hi ha 1.198 desocupats més entre els que no tenien feina anteriorment.
MÉS CONTRACTES QUE AL MAIG
Al juny es van registrar 277.847 contractes a Catalunya, dels quals 123.516 van ser indefinits i 154.331 temporals, i hi va haver 56.357 contractes més que al maig (+25,44%) i 40.716 més que fa un any (+17,17%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 44,4% del total i els contractes temporals, el 55,5%.