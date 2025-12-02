L'atur baixa en 3.119 persones al novembre a Catalunya, fins als 321.376 desocupats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la tercera comunitat autònoma on més va baixar
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
L'atur va baixar a Catalunya en 3.119 persones al novembre (-0,96%) respecte a l'octubre, després de pujar un 0,75% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 321.376.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 11.156 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,35%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació es va reduir en 18.805 persones al novembre (-0,77%) respecte al mes anterior, després de situar-se en els 2,424 milions.
Per sexes, les dones van representar el 58% dels desocupats a Catalunya, amb un total de 186.577, mentre que els homes van suposar un 42%, amb 134.799.
Andalusia és la comunitat autònoma on més es va reduir l'atur en xifres absolutes respecte al mes anterior (-6.934), seguida de la Comunitat de Madrid (-3.903) i Catalunya (-3.119).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va baixar un 1,14% a Barcelona, un 0,86% a Lleida, un 0,69% a Girona i un 0,09% a Tarragona.
En termes interanuals, va baixar un 6,23% a Girona, un 4,15% a Lleida i Tarragona i un 2,82% a Barcelona.
PER COL·LECTIUS
La baixada de l'atur a Catalunya va estar impulsada pels serveis, amb 914 desocupats menys, seguits pels sectors industrial (-281), de la construcció (-153) i l'agrícola (-19).
Així mateix, hi ha 1.752 desocupats menys entre els que no tenien feina anteriorment.
MENYS CONTRACTES QUE A L'OCTUBRE
Al novembre es van registrar 204.828 contractes a Catalunya, dels quals 85.713 van ser indefinits i 119.115 temporals, i hi va haver 39.734 contractes menys que a l'octubre (-16,25%) i 4.661 més que fa un any (+2,33%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 41,85% del total i els contractes temporals, el 58,15%.