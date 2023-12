L'atur baixa en 24.573 persones al novembre impulsat pel sector serveis

La contractació indefinida disminueix un 8,6% en l'últim any i suposa el 41,47% del total, mentre que la temporal es redueix un 1,9%

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 24.573 persones al novembre en relació al mes anterior (-0,9%) gràcies, sobretot, al sector serveis, que va concentrar bona part del descens de l'atur.

Amb la reculada de l'atur al novembre, el primer després de tres mesos consecutius d'increments, el nombre total d'aturats es va situar en 2.734.831 persones, el seu menor xifra en un mes de novembre des de 2007, segons dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball i Economia Social.

La baixada de l'atur al novembre d'aquest any és inferior als descensos registrats en 2022 (-33.512 aturats) i 2021 (-74.381 aturats). Exceptuant aquests exercicis, afectats per l'excepcionalitat de la pandèmia, el de novembre d'aquest any ha estat el segon millor registre de l'atur en un mes de novembre de tota la sèrie històrica, només millorat pel de 2015, quan l'atur va baixar en 27.071 persones.

Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, en 1996, l'atur ha pujat al novembre en 21 ocasions i ha baixat en set, sent el major repunt el de 2008 (+171.243 aturats) i el major descens, el de novembre de 2021 (-74.381 aturats).

En termes desestacionalizar, l'atur va baixar al novembre d'aquest any en 34.785 persones.

En l'últim any l'atur acumula un descens de 146.549 aturats, la qual cosa suposa un 5,09% menys, amb una reculada de l'atur femení de 82.466 dones (-4,8%) i una caiguda de l'atur masculí de 64.083 homes (-5,5%).

ELS SERVEIS IMPULSEN LA BAIXADA DE L'ATUR

L'atur es va reduir al novembre en tots els sectors econòmics, especialment en els serveis, amb 17.335 aturats menys que a l'octubre (-0,9%). Li van seguir la indústria, amb 2.654 aturats menys (-1,2%); l'agricultura (-2.175 aturats, -2,1%); el col·lectiu sense ocupació anterior (-1.337 aturats, -0,5%), i la construcció, amb 1.072 aturats menys (-0,5%).

L'atur va retrocedir al novembre en tots dos sexes, encara que una mica més entre les dones. En concret, l'atur femení va baixar en 15.962 dones (-0,9%), enfront d'un descens de l'atur masculí de 8.611 homes (-0,8%).

Així, en finalitzar novembre, el total de dones aturades es va situar en 1.645.093 parades, la seva xifra més baixa en aquest mes des de 2008, mentre que el nombre d'homes en atur va totalitzar 1.089.738 aturats.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va disminuir un 2,6% al novembre, amb 5.588 aturats menys que a tancament d'octubre, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va descendir en 18.985 aturats (-0,7%).

Treball ha destacat que el total de menors de 25 anys en atur va aconseguir en finalitzar novembre la xifra més baixa en aquest mes dins de la sèrie històrica, amb 205.979 aturats.

ANDALUSIA I MADRID LIDEREN EL DESCENS DE L'ATUR

L'atur registrat va pujar al novembre en nou comunitats autònomes i va baixar en vuit, especialment a Andalusia (-8.852 aturats); Madrid (-6.753) i Comunitat Valenciana (-5.111).

Per contra, els majors augments es van donar a Castella i Lleó (+1.801 aturats), Balears (+1.327 aturats) i Castella-la Manxa (+933 aturats).

Quant a les províncies, l'atur va retrocedir al novembre en 30 d'elles, especialment a Madrid (-6.753 aturats), València (-4.098 aturats) i Sevilla (-2.974 aturats). Per contra, va augmentar en 22 províncies, principalment a Balears (+1.327 aturats); Màlaga (+583 aturats), i Ciudad Real (+569).

L'atur registrat entre els estrangers va pujar en 4.483 aturats respecte al mes anterior (+1,3%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 357.439, la qual cosa suposa 5.786 aturats menys que un any abans (-1,6%).

ELS CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS BAIXEN UN 7,8%

Al novembre es van registrar 1.356.293 contractes, un 4,8% menys que en el mateix mes de 2022. De tots ells, 562.466 van ser contractes indefinits, xifra un 8,6% inferior a la de novembre de 2022.

En total, el 41,47% dels contractes realitzats al novembre van ser indefinits, percentatge més de dos punts inferior al registrat a l'octubre, quan la proporció de contractes fixos va ser del 43,59%.

Del total de contractes indefinits subscrits al novembre, 233.918 han estat a temps complet, un 7,4% menys que en igual mes de l'any passat; 196.274 eren contractes fixos-discontinus (-7,8%) i 132.274 eren contractes indefinits a temps parcial (-11,6%).

De tots els contractes subscrits al novembre, 793.827 van ser contractes temporals, un 1,9% menys que en igual mes de 2022 i la menor xifra de temporals des que hi ha registres, segons ha ressaltat Treball.

En els onze primers mesos de l'any, s'han signat una mica més de 6,2 milions de contractes fixos, un 5,4% menys que en igual període de 2022, i 8,13 milions de contractes temporals, un 23,1% menys.

LA RECAPTACIÓ DE QUOTES PER ATUR, EN MÀXIMS

El Ministeri ha informat a més de que la despesa en prestacions per atur va aconseguir a l'octubre (última dada disponible) la xifra de 1.822,5 milions d'euros, un 7,3% més que en igual mes de 2022.

Les prestacions abonades des de gener d'aquest any incorporen la pujada de la base reguladora fins al 60% a partir del setè mes, enfront del percentatge del 50% que es venia aplicant des de 2012 per al càlcul de la prestació.

Com a conseqüència d'això, la quantia mitjana bruta de la prestació contributiva per atur va augmentar a l'octubre un 7,8% interanual, fins als 974,2 euros mensuals.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ascendir a 1.073,1 euros en el mes d'octubre, la qual cosa suposa 71,4 euros més que en igual mes de 2022 (+7,1%).

El total de beneficiaris de prestacions per atur es va situar en finalitzar el desè mes de l'any en 1.736.502 persones, un 0,1% més que a l'octubre de 2022, aconseguint la taxa de cobertura el 67,07%, el seu valor més alt en un mes de novembre des de 2011, segons ha destacat Treball.

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que el Ministeri ha publicat aquest dilluns les xifres d'atur de novembre i l'estadística de prestacions d'octubre.

El Ministeri de Yolanda Díaz ha subratllat que la millora de la qualitat de l'ocupació ha portat a créixer "de forma significativa" la recaptació per quotes d'atur. De fet, preveu que aquesta aconsegueixi el seu

màxim històric en 2023, amb 27.300 milions d'euros, enfront dels 21.600 milions d'euros que estima de despesa en prestacions.

Així, el saldo entre ingressos per quotes d'atur i el pagament de prestacions se situarà aquest any, segons els càlculs de Treball, en màxims de 5.702 milions, "superant el superàvit de l'any anterior i batent rècord en dos anys consecutius".

Aquesta dada contrasta amb el dèficit de 16.087 milions d'euros registrat durant la crisi pandémica i els 76.340 milions d'euros del saldo negatiu experimentat en la crisi financera.