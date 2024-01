L'atur baixa en 193.400 persones al 2023 i es creen 783.000 ocupacions, fins als 21,2 milions d'ocupats

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'atur va baixar en 193.400 persones al 2023, la qual cosa suposa un 6,4% menys que en 2022, mentre l'ocupació va créixer en 783.000 llocs de treball (+3,8%), tancant-se l'exercici per sobre dels 21 milions d'ocupats i per sota dels 3 milions d'aturats, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Totes dues dades són millors que les de 2022, any en el qual l'atur va baixar en gairebé 80.000 aturats i l'ocupació va augmentar en 278.900 persones, però són pitjors registres que els de 2021, quan la tornada a la normalitat després de la pandèmia va portar a generar 840.700 ocupacions i a reduir l'atur en més de 600.000 persones.

Amb la reculada de 2023, l'atur acumula tres anys consecutius de descensos. En el cas de l'ocupació, s'encadenen tres anys de creixement de l'ocupació després d'un 2020, l'any del Covid, en el qual es van destruir 622.000 llocs de treball.

La taxa d'atur es va situar en finalitzar 2023 en l'11,76%, percentatge 1,1 punts inferior al de 2022, mentre el nombre total d'aturats va tancar l'exercici per sota dels 3 milions després d'haver baixat d'aquesta xifra en el segon trimestre de 2023.

En concret, l'any va finalitzar amb 2.830.600 aturats, la seva xifra més baixa en un tancament d'any des de 2007, mentre que el nombre d'ocupats es va situar en 21.246.900, en màxims històrics.

A aquestes xifres es va arribar després que en el quart trimestre de 2023 l'atur experimentés una baixada de 24.600 persones (-0,8%) i l'ocupació disminuís en 19.000 persones (-0,09%).

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha destacat en una valoració remesa als mitjans que el ritme de creixement de l'ocupació en 2023 va ser "gairebé el triple" que el de 2022 i que l'atur es va reduir "més del doble que l'any anterior".

"Aquestes dades són especialment significatives perquè la població activa va augmentar en gairebé 600.000 persones durant el passat any, la qual cosa posa de manifest la confiança dels treballadors en el dinamisme del mercat laboral", subratlla el Departament que dirigeix Carlos Cuerpo.

La major part de l'ocupació creada al 2023 la va generar el sector privat, amb 715.900 nous ocupats, més del 91% del total, i la majoria dels llocs de treball generats van ser a temps complet, amb un increment de 695.400 persones, enfront dels 87.600 noves ocupacions a temps parcial.

La taxa de temporalitat va baixar al 2023 fins al 16,5% després d'augmentar els assalariats amb contracte indefinit en més de 800.000 (+5,6%) i reduir-se els contractats de manera temporal en 140.300 (-4,5%).

Economia ha destacat a més que més de la meitat de l'ocupació creada en 2023 va ser per a les dones (56%), amb un increment de 437.200 ocupades enfront de 345.800 llocs per a homes.