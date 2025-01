L'atur baixa en 146.738 persones en 2024, fins al seu menor nivell en 17 anys, impulsat pels serveis

L'atur juvenil cau a mínims històrics i la contractació marca el seu menor xifra des de 2013 després de reduir-se un 2,1% la indefinida

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va registrar en 2024 un descens de 146.738 persones (-5,4%), fins a un total de 2.560.718 aturats, la menor xifra en un tancament d'any des de l'exercici 2007, ha informat aquest divendres el Ministeri de Treball i Economia Social.

Amb el descens registrat en 2024, l'atur encadena quatre anys consecutius de reculades després del comptabilitzat en 2021, quan es va experimentar una caiguda rècord de 782.232 aturats per la fi de les restriccions associades a la pandèmia; el registrat en 2022 (-268.252 aturats) i l'experimentat en 2023 (-130.197 aturats).

Així, dins de la sèrie històrica comparable, iniciada en 1996, la baixada de l'atur de 2024 supera a la registrada en 2023, però es queda per sota de les de 2022 i 2021, en plena recuperació després de la pandèmia. En 2020, el primer any del Covid, l'atur es va disparar en 724.532 persones, mentre que en 2019 es va reduir en una mica més de 38.000 persones.

Als 2,56 milions d'aturats amb els quals es va tancar 2024 s'ha arribat després que l'atur baixés al desembre en 25.300 persones respecte al mes anterior (-1%), el seu menor descens en un mes de desembre des de 2020, quan va pujar en una mica més de 36.000 persones.

Aquesta reculada de la desocupació al desembre es va concentrar en les dones, amb 25.238 parades menys (-1,6%), ja que entre els homes només va descendir en 62 aturats (-0,01%). Entre els menors de 25 anys, la desocupació es va reduir al desembre en 10.903 persones (-5,5%) i entre els majors de 25 va baixar en gairebé 14.400 persones (-0,6%).

En termes desestacionalitzats, l'atur va baixar al desembre en 9.166 persones respecte a novembre.

SERVEIS, Al capdavant DELS DESCENSOS: 94.500 ATURATS MENYS EN 2024

L'atur va disminuir l'any passat en tots els sectors econòmics, especialment en els serveis, que van restar 94.500 aturats l'any (-4,9%). Li van seguir, en valors absoluts, la construcció, amb 15.288 aturats menys (-7,1%), i la indústria, que va registrar un descens de 14.521 aturats (-6,7%).

Molt a prop es va quedar l'agricultura, que va liderar les caigudes en termes relatius (-14,5%) després de retallar la seva xifra d'aturats en 14.232 persones. Per la seva banda, el col·lectiu sense ocupació anterior va reduir el seu volum d'aturats en gairebé 8.200 persones respecte a 2023 (-3,3%).

L'atur va baixar en 2024 en tots dos sexes, encara que en valors absoluts ho va fer en major mesura entre les dones. Així, la desocupació femenina va descendir en 85.411 dones respecte a 2023 (-5,2%), enfront d'una reculada anual de l'atur masculí de 61.327 aturats (-5,6%).

D'aquesta manera, en finalitzar l'any, el nombre de dones en atur es va situar en 1.531.562, el seu menor xifra des de finals de 2008, i el d'homes va disminuir en 1.029.156 aturats.

Per edats, la desocupació entre els joves menors de 25 anys va retrocedir un 4,2% en 2024, amb 8.164 aturats menys que en 2023, fins a situar-se en un mínim històric de 185.801 aturats. Per la seva banda, l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar en 2024 en 138.574 aturats (-5,5%), fins a un total de 2.374.917 aturats.

ANDALUSIA I MADRID LIDEREN EL DESCENS DE L'ATUR EN 2024

L'atur va descendir en 2024 en totes les comunitats autònomes, menys a Navarra, on va augmentar en 367 persones. Les majors reculades de la desocupació, en valors absoluts, els hi van anotar Andalusia (-60.101 aturats), Madrid (-11.836), Canàries (-11.501) i Galícia (-10.666).

En valors relatius, la major reculada de la desocupació va ser per a Extremadura (-8,9%), seguida d'Andalusia (-8,6%) i de Galícia, on l'atur va baixar l'any passat un 8,2%. Aquestes tres comunitats van ser les úniques on el descens anual de la desocupació va superar el 8%.

Per la seva banda, les menors caigudes de l'atur en termes absoluts es van donar a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb 11 i 360 aturats menys que en 2023, seguides de País Basc (-399 aturats) i La Rioja, que va restar 799 aturats l'any.

Segons les dades de Treball, l'atur registrat entre els estrangers va disminuir en 2024 en 3.550 aturats (-1%) respecte a 2023, fins a situar-se el total d'immigrants en desocupació en 352.360, la qual cosa suposa 2.887 aturats menys dels quals hi havia al novembre (-0,8%).

LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA RETROCEDEIX UN 2,1% EN 2024

Quant a la contractació, en 2024 es van realitzar 15.420.104 contractes, un 0,16% menys que en 2023 i el seu menor xifra des de l'exercici 2013. Treball interpreta el descens del nombre de contractes com una prova de la menor rotació en l'ocupació i un augment de la durada dels contractes propiciat per la reforma laboral.

De tots els contractes efectuats l'any passat, 6.481.992 van ser indefinits, l'equivalent al 42% del total, amb un descens del 2,1% sobre l'any anterior, mentre que 8.938.112 contractes van ser temporals, amb un increment de l'1,3% respecte a 2023.

Dins dels contractes indefinits, en 2024 es van signar 2.711.426 contractes fixos a temps complet, un 1,6% menys, mentre que els contractes indefinits a temps parcial van totalitzar 1.562.536, amb un augment del 0,7% respecte a 2023.

Atenent només als contractes efectuats en el mes de desembre de 2024, les oficines d'ocupació van comptabilitzar 1.182.706 contractes, gairebé un 6% més que en el mateix mes de 2023. De tots ells, 437.024 van ser contractes indefinits, xifra un 5,4% superior a la de desembre de 2023.

En total, el 36,95% dels contractes realitzats al desembre van ser indefinits, percentatge que s'ha reduït gairebé cinc punts respecte al mes anterior, quan la proporció de contractes fixos va ser del 41,8%. Els contractes temporals, per la seva banda, van representar el 63%, amb 745.682 contractes, un 6,3% més que al desembre de 2023.

Del total de contractes indefinits subscrits en l'últim mes de l'any passat, 168.940 van ser a temps complet, un 0,46% més que al desembre de 2023; 165.368 eren contractes fixos-discontinus, un 10,3% més, i 102.716 eren contractes indefinits a temps parcial, un 6,4% més.

LA TAXA DE COBERTURA ENFRONT DE LA DESOCUPACIÓ MARCA RÈCORD DES DE 2010

El Ministeri ha informat a més de que la despesa en prestacions per desocupació va aconseguir al novembre de 2024 (última dada disponible) la xifra d'1.993,4 milions d'euros, un 4,7% més que en igual mes de 2023.

La quantia mitjana bruta de la prestació contributiva per desocupació va augmentar el passat mes de novembre un 2,5% interanual, fins als 1.007,5 euros mensuals.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ascendir a 1.130 euros en el mes de novembre, la qual cosa suposa un 5,9% més.

El total de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en finalitzar el penúltim mes de l'any passat en 1.802.453 persones, un 1,2% menys que al novembre de 2023.

La taxa de cobertura enfront de la desocupació es va situar al novembre de 2024 en el 74,49%, enfront del 71,1% de novembre de 2023. Es tracta de la taxa més alta des de 2010, segons ha ressaltat el Ministeri.

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que el Ministeri ha publicat aquest divendres les xifres de desocupació de desembre i l'estadística de prestacions de novembre de 2024.