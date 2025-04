L'atur baixa en 13.311 persones al març, fins als 2,58 milions, la seva xifra menor en aquest mes en 17 anys

Els serveis lideren el descens de la desocupació en un mes en el qual la contractació temporal puja un 6,3% i la indefinida, un 0,7%

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 13.311 persones al març en relació amb el mes anterior (-0,5%) gràcies, sobretot, al sector serveis, que va concentrar bona part del descens de la desocupació, segons dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Després de la caiguda de març, el nombre total d'aturats es va situar en els 2.580.138 persones, la seva xifra menor en un mes de març des del 2008, ha subratllat el Ministeri.

El descens de la desocupació registrada el mes passat és inferior a les caigudes dels mesos de març del 2024 (-33.405 aturats) i 2023 (-48.755), però supera la disminució del 2022, quan la desocupació va retrocedir en 2.921 persones.

En tot cas, el Departament que dirigeix Yolanda Díaz ha recalcat que, a diferència de l'ocorregut el 2024, el mes de març d'aquest any encara no es beneficia dels efectes de la contractació en la Setmana Santa, i es va veure, a més, "llastrat" per fenòmens meteorològics adversos.

En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va pujar al març en 983 persones respecte al mes anterior.

En l'últim any, la desocupació acumula un descens de 146.865 persones, la qual cosa suposa gairebé un 5,4% menys, amb una reculada de l'atur femení de 78.779 dones (-4,8%) i una caiguda de la desocupació masculina de 68.086 homes (-6,2%).