L'atur augmenta en 604 persones el setembre a Catalunya, fins als 330.072 desocupats

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'atur augmenta en 604 persones al setembre a Catalunya (+0,18%), després de pujar un 4,63% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 330.072.
Segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va augmentar en 8.000 persones respecte al mateix mes de fa un any (+2,48%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 23.587 persones al gener (+1%) en relació amb el mes anterior i se situa als 2,37 milions.
Per sexes, les dones van representar el 57,3% dels desocupats, amb 189.156, i els homes van representar el 42,69%, amb 140.916.
Andalusia és la comunitat autònoma on més va augmentar l'atur en xifres absolutes en comparació amb el mes anterior (+6.733), seguida de la Comunitat de Madrid (+2.773), Galícia (+2.746) i Castella i Lleó (+2.394) i Catalunya en onzena posició, mentre que les Illes Canàries va liderar la baixada (-4.156).
PER PROVÍNCIES
Pel que fa al mes anterior, l'atur va pujar un 2,57% a Lleida, un 1,3% a Tarragona i un 1,13% a Girona, mentre que va baixar un 0,25% a Barcelona.
En termes interanuals, va pujar un 8,53% a Lleida, un 2,42% a Barcelona, un 2,05% a Tarragona i un 0,29% a Girona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur la va liderar l'agricultura, amb 306 desocupats més, i la construcció (+39), mentre que va baixar en el sector serveis (-4.022) i l'industrial (-449).
Així mateix, hi ha 4.730 desocupats més entre els que no tenien feina anteriorment.
MÉS CONTRACTES QUE A L'AGOST
A l'agost es van registrar 256.815 contractes a Catalunya, dels quals 122.375 van ser indefinits i 134.440 temporals, i hi va haver 74.489 contractes més que a l'agost (+40,8%) i 19.704 més que fa un any (+8,31%).
D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 47,65% del total i els contractes temporals, el 52,34%.