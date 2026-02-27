L'ATT qualifica de "desproporcionada i perjudicial" la pujada de la taxa turística

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l'Ebre (Tarragona) ha rebutjat l'augment de la taxa turística aprovat pel Parlament aquesta setmana, una mesura que considera "desproporcionada i perjudicial" per a la competitivitat del sector i de Catalunya.
L'ATT també ha alertat que aquesta mesura arriba en un moment "clau" per a la consolidació i estabilitat del mercat turístic, i ha advertit que pot tenir conseqüències directes tant en la demanda turística com en la imatge de destinació, explica aquest divendres en un comunicat.
La presidenta de l'AAT, Olena Tokarenko, ha afirmat que la pujada de la taxa turística suposarà traslladar el cost de les polítiques públiques al visitant: "S'està penalitzant l'usuari final, que en molt casos, també és votant", ha assenyalat Tokarenko.
L'entitat ha ressaltat que no està en contra de la taxa turística, però sí d'un increment que considera "injustificat" i que s'ha aprovat sense tenir en compte les propostes del sector i que, a la llarga, pot arribar a produir una caiguda en el turisme.
Segons l'ATT, el sector es trobava en un punt d'equilibri en el qual el visitant acceptava la taxa turística, un consens que ara es podria trencar, per la qual cosa també ha instat a que la pujada vagi acompanyada de millores visibles en infraestructures, neteja o serveis.