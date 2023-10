L'ATM de Barcelona prohibeix de manera indefinida els patinets elèctrics al transport públic

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha recomanat mantenir la prohibició de manera indefinida d'entrada de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VPM) al transport públic, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

L'entitat ha instat els operadors que "ho incorporin en les condicions generals d'ús del servei per continuar contemplant aquesta prohibició".

L'ATM ha apuntat que l'actual regulació d'aquests vehicles "no aporta, avui dia, prou garanties de seguretat" per permetre'n la presència al transport públic.

Malgrat analitzar diferents mesures per reduir-ne el risc i l'impacte, "no s'ha pogut establir cap escenari en el qual no es mantingui un factor risc molt elevat no tolerable" per als operadors.

"S'ha de tenir en compte que l'impacte de la deflagració d'una bateria d'aquests VMP al transport públic pot ser molt elevat, sobretot per l'alta densitat de viatgers en determinades franges horàries cada vegada més àmplies", la presència de túnels o la impossibilitat d'evitar que coincideixin amb col·lectius vulnerables com persones amb mobilitat reduïda, nens o nadons, ha afegit.