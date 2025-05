L'ATC publica la llista de vehicles que han de tributar per l'impost sobre CO2 aquest any

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

La seu electrònica i l'app de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) han publicat la llista provisional de vehicles (padró) que han de tributar aquest any per l'impost sobre les emissions de CO2 corresponent a l'exercici 2024.

La quota s'ha de pagar al setembre a la seu electrònica o l'app de l'ACT, amb identificació digital (IdCAT Mòbil o un altre certificat digital), informa l'agència aquest dijous en un comunicat.

Per als amos d'un sol vehicle es manté un accés bàsic (NIF i matrícula, sense necessitat d'identificació digital) a través de la seu electrònica.

AL·LEGACIONS FINS AL 5 DE JUNY

Un cop publicada la llista, es poden comprovar les dades del titular i el vehicle, i també es pot saber la quota: si no és correcte, es poden presentar al·legacions fins al 5 de juny.

L'ATC publicarà l'1 de setembre la llista definitiva de vehicles i començarà el període d'autoliquidació de l'impost a través de la mateixa seu electrònica (i la domiciliació del pagament, que implica una bonificació del 2%, es pot demanar a la seu electrònica de l'ATC fins al 15 de juliol).

PERÍODES DE PAGAMENT

Així, després de publicar-se la llista definitiva l'1 de setembre, començarà els períodes de pagament.

Per als vehicles amb el pagament domiciliat abans del 15 de juliol, el càrrec es farà el 20 de novembre; pels quals no domiciliïn abans del 15 de juliol, el termini de pagament voluntari sense recàrrecs va de l'1 de setembre al 20 de novembre; i pels quals tributin per primera vegada, el termini depèn de quan es rebi la liquidació.