L'ATC aflora 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any anterior.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa amb el secretari d'Hisenda, Antoni Fernández, en la qual ha afegit que el 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions (136,7 milions), patrimoni (101,6 milions) i transmissions i actes jurídics documentats (81,4 milions).
El 2025 va ser el segon any amb un volum més gran de capital defraudat aflorat, després del 2021, quan es van descobrir 338 milions.
Romero ha explicat que l'augment interanual es deu a l'augment dels recursos de l'ATC: "No és que hi hagi més frau, és que som més capaços de detectar-ne més".
Ha subratllat la importància de reduir la bretxa fiscal, és a dir, la diferència entre el que s'hauria de recaptar i el que es recapta, que el 2014 era del 21,5% i el 2022, de l'11,6%.
Durant l'any passat, es van fer 24 liquidacions per deslocalitzacions falses --16 a altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger-- que han permès aixecar 6,5 milions, i 8 liquidacions de béns actius situats a l'estranger i no declarats, que han aixecat 1,2 milions.
EL FRAU "PERSISTEIX"
Fernández ha subratllat que la "major part dels contribuents catalans compleixen amb les seves obligacions, però el frau fiscal persisteix" en el context de creixement d'ingressos pel creixement econòmic.
Ha afegit que combaten aquest frau amb "més recursos humans, més tecnificats i amb més recursos tecnològics", i que la voluntat és facilitar que la relació entre els contribuents i l'administració sigui més fàcil.
En aquest sentit, ha destacat la tramitació automatitzada d'ajornaments i fraccionaments, que el 2025 van arribar a les 9.232 operacions.