L'ATA Costa Brava Pirineu (Girona) reclama la implicació dels ajuntaments contra l'intrusisme.

GIRONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Turística Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, ha reclamat la implicació dels ajuntaments per evitar l'intrusisme en el sector.

Els ha exigit que "es preocupin, d'entrada, per saber el nombre d'allotjaments il·legals que hi ha al seu municipi", informa l'ATA en un comunicat aquest dilluns.

L'entitat ha lamentat que "la majoria dels ajuntaments no actuen per evitar aquest frau" i que no tenen prou eines per posar fi a aquesta problemàtica.

Segons l'associació, el nombre d'allotjaments il·legals "ha disminuït els últims anys fruit de la feina duta a terme per l'entitat", però encara hi ha alguns que no compleixen el marc legal vigent, en les seves paraules.

L'associació ha impulsat novament la campanya 'No et juguis les teves vacances', que inclou recomanacions perquè la població faci les reserves en establiments regulats i "de manera segura".