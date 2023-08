L'Associació Intercol·legial exigeix la inhabilitació "permanent" de Luis Rubiales

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial ha exigit la inhabilitació "permanent" del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, després del petó forçat a la jugadora Jenni Hermoso.

En un comunicat aquest dilluns, han ratllat d'"impropi, groller, indigne i amb falta de valors cívics" el comportament de Rubiales.

"Encara que la professió dels i de les esportistes professionals no és col·legiada, no deixa de representar a persones que amb el seu treball diari aporten una visió mediàtica del que significa la competició, com una fita de superació personal i amb molts valors", han explicat.