L'associació Grup20 s'incorpora a Foment del Treball

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'associació de firmes de serveis professionals Grup20 Auditoria s'ha incorporat a Foment del Treball amb l'objectiu de "promoure el paper i la rellevància de les firmes mitjanes en el sector de l'auditoria, i també per impulsar la transparència econòmica de les empreses i les entitats públiques".
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i la presidenta de Grup20 Auditoria, Mercè Martí, han signat l'acord d'integració a la seu de la patronal, ha informat aquest dimarts Foment del Treball en un comunicat.
Amb aquesta adhesió, Grup20 participarà en les comissions assessores de la patronal, amb l'objectiu de col·laborar en l'objectiu de promoure un entorn "favorable per a l'activitat productiva".
Sánchez Llibre ha afirmat que la incorporació del grup "oferirà una nova perspectiva de les necessitats del sector de l'auditoria" i aportarà diferents punts de vista sobre les pimes i la seva activitat financera.
"Estem convençuts que aquesta nova etapa ens obre l'oportunitat de crear noves sinergies i de sumar esforços per contribuir al desenvolupament de les empreses", ha sostingut Mercè Martí.
FACTURACIÓ DE MÉS DE 500 MILIONS
L'associació Grup20 reuneix 19 companyies i representa el volum de facturació "més elevat del mercat de les firmes de serveis professionals a Espanya" després de les 'Big Four', amb una facturació agregada de més de 500 milions d'euros.
A més, les companyies que formen part de l'entitat representen el 40% de la facturació de les empreses de grandària mitjana del sector.