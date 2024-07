L'Associació d'Empresaris Gallecs de Catalunya premia l'Excel·lència Gallega en el seu sopar anual

Rueda (Xunta) i Prieto (Govern) i Batlle (Ajuntament) acudeixen a la gal·la



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Empresaris Gallecs de Catalunya (AEGA-CAT) ha premiat aquest divendres la trajectòria personal i professional de representants del món de la ciència, l'empresa, la comunicació, la política, l'art i l'esport, vinculats per origen o empatia amb la comunitat gallega.

Els guardons s'han lliurat durant el sopar de gala anual, que aquest any celebra la seva 19 edició i "ha reunit a un important elenc de personalitats de la vida política, social, i artística, principalment de Catalunya i Galícia", informa l'associació en un comunicat.

Els professionals premiats amb el Títol d'Excel·lència Gallega en els seus diversos àmbits són: el ceo de Grup Lence, Carmen Lence, en la categoria d'Empresa; la doctora en Astrofísica, Begoña Vila, en la categoria de Ciències i medicina, i el dissenyador de moda, Roberto Verino en la categoria d'Arts.

També han estat guardonats el futbolista Francisco González, Fran, en la categoria d'Esports; el director i presentador de Plànol General (RTVE), Jenaro Castro, en la categoria de Comunicació, i el doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, Xosé Luis Barreiro, en la categoria de Ciències Polítiques, mentre que el Títol Extraordinari d'Excel·lència Gallega s'ha lliurat a la presidenta del Grup A.M.A., Ana Pastor.

AMANCIO LÓPEZ

Per al president d'AEGA-CAT i de Grup Hotusa, Amancio López Seijas, "la labor dels empresaris gallecs i descendents de gallecs a l'exterior ha de ser vista com una gran oportunitat per al futur desenvolupament de Galícia".

Ha afegit que la seva "experiència internacional, coneixement i connexions globals poden impulsar el creixement econòmic, fomentar la innovació i enfortir els vincles culturals i comercials entre Galícia i la resta del món".

En l'àmbit institucional, la cerimònia ha comptat amb la presència del president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda; el delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto; el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; la conselleira d'Economia i Indústria del Govern Gallego, María Jesús Lorenzana; el cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, Pedro Antonio Pizarro de Medina; el cap Superior de Policia de Catalunya, Manuel Rodríguez, i el cap Superior de Policia a Galícia, Ramón Gómez Nieto.

També hi han assistit representants del panorama econòmic i social de Galícia i Catalunya, com el president de Grup Empresarial Hesperia; José Antonio Castro; el president i ceo de Filmax, Carlos Fernández; el president de CEG, Juan Manuel Vieites, i el president de Pimec, Antoni Cañete;

Així mateix, han acudit al sopar el president d'IMECSA, José Barreiro; el president de Grup Llepis Bolaño, Celestino Llepis Bolaño; la sòcia executiva d'Axioma Group, Filomena López; el president de Xuntanza de Catalunya, Xosé Carlos García o el director de Banca Institucional d'ABANCA, Víctor Ortíz Marcos.