L'Associació d'Antics Diputats del Parlament elegeix Irene Rigau com a nova presidenta

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Antics Diputats al Parlament de Catalunya ha elegit Irene Rigau com a nova presidenta en substitució de Núria de Gispert, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els dos darrers mandats, des del 2016, informa la cambra en un comunicat aquest dilluns.
Rigau, que va ser consellera de Benestar Social, Benestar i Família i Educació de la Generalitat, ha estat elegida per unanimitat en una assemblea on han assistit una quarantena d'exdiputats, entre ells els expresidents del Parlament Ernest Benach i Carme Forcadell, i ha marcat com a reptes aprofundir en les relacions amb els diputats actuals i amb les entitats similars d'altres cambres.
El president del Parlament, Josep Rull, ha saludat la nova presidenta en un dinar col·loqui posterior al qual també ha assistit el president del CIDOB, Pol Morillas.