L'associació catalana de víctimes recorre l'amnistia als CDR processats per terrorisme

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot) ha presentat un recurs d'apel·lació contra la decisió de l'Audiència Nacional d'amnistiar 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) processats per terrorisme i demana portar-los a judici, segons l'escrit consultat per Europa Press.
Al·lega que "el fet que les conductes no arribessin a produir un resultat no elimina automàticament la conducta ni les violacions de drets humans" i, per tant, que no s'hagi consumat un atemptat no significa que els fets manquin necessàriament de rellevància penal conforme a la normativa europea.
Per això, sol·licita que s'examinin les conductes de cadascun dels 12 investigats per conèixer quina era la finalitat de les seves actuacions i en quines circumstàncies van ocórrer, i determinar si tenien rellevància penal.
A més, considera que s'ha pogut fer una incorrecta interpretació de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), perquè si bé admet l'extinció de responsabilitat penal per actes que puguin qualificar-se com a terrorisme en el context del procés independentista català, matisa que deuen quedar fora els que, a més de tenir aquesta finalitat, haguessin causat greus violacions de drets humans.
En aquest sentit, l'Acvot subratlla que el TJUE no ha declarat amnistiables els fets concrets d'aquest procediment, "tot el contrari", perquè ha deixat en mans de l'Audiència Nacional la identificació dels actes terroristes exclosos.