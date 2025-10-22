L'assistència jurídica gratuïta ja es pot demanar de manera telemàtica a Catalunya

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta ja es pot fer telemàticament a través de la seu judicial electrònica de Catalunya, ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat aquest dimecres.
Fins ara, era un tràmit que s'havia de fer presencialment a través dels Col·legis d'Advocacia, però amb la recent activació del tràmit de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona --l'últim que faltava-- s'ha completat la possibilitat de sol·licitar aquest servei telemàticament, tot i que també es manté l'opció presencial.
A partir d'ara, qualsevol ciutadà --bé sigui en nom propi o d'una altra persona física o jurídica-- podrà presentar sol·licituds que s'enviaran al col·legi d'advocats corresponent i consultar-ne l'estat, a més de sol·licitar la suspensió del procediment.