L'artista Antonyo Marest i el músic Daniel Sabater, en l'agenda del Cupra City Garage Madrid

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'artista urbà Antonyo Marest i el músic Daniel Sabater són dos dels protagonistes de l'agenda del mes de novembre del Cupra City Garage Madrid.

L'alacantí Marest serà present en una nova edició dels Cupra Talks en la qual compartirà la seva visió sobre el moviment Street Art i "el seu poder transformador a l'espai urbà", informa Cupra aquest dilluns en un comunicat.

El cantant, compositor i productor murcià Sabater presentarà el seu últim single 'No sé de amor', en una nova edició de Music Session, en què interpretarà alguns dels seus temes més coneguts.

Cupra City Garage Madrid també acull Urban Campus, un espai de coallotjament "que transforma la vida comunitària en una experiència creativa" i celebra la seva quarta edició d'UC Soundsystem, nit dedicada a la música electrònica i l'art visual.

Així mateix, l'espai madrileny ha preparat per Nadal "una experiència sensorial i lumínica que es convertirà en parada obligatòria entre tots els que visitin Madrid": a més de l'espectacle visual, hi haurà activitats interactives per a grans i petits, com ara tallers i una pista gegant d'escalèxtric.