Larrosa (PSC) promet "contundència" després dels altercats a Lleida i anuncia un dispositiu especial

LLEIDA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha promès aquest dilluns "actuar amb contundència amb els responsables" després dels incidents d'aquest passat cap de setmana al Parc de les Vies i ha anunciat un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana als barris de Balàfia, Clot, Pardinyes i el mateix parc, informa un comunicat del consistori.
Així s'ha expressat després d'una reunió amb comandaments policials i associacions veïnals per avaluar els altercats, que van començar dissabte amb una baralla multitudinària cap a les 22.00 hores a l'avinguda Rosa Parks i van deixar 4 ferits, un d'arma blanca, i cinc detinguts.
El primer edil ha subratllat que "són fets greus, que s'han d'investigar fins al final, i cal actuar amb contundència amb els responsables" i ha afirmat que l'origen dels altercats apunta a conflictes personals.
Larrosa ha detallat que moltes de les persones identificades compten amb antecedents policials i que "pràcticament totes són menors d'edat: van des dels 14 fins als 17 anys, encara que hi ha indicis que podria haver-hi menors de 14 anys, la qual cosa també està sota investigació".
També ha remarcat que no es tracta d'un atac entre comunitats, sinó d'actes d'un grup de joves cap a un col·lectiu vulnerable: "Soc el primer que reclamo més contundència a tots els nivells, però de cap de les maneres el que s'ha de fer és aprofitar episodis com el que s'ha viscut per estigmatitzar o deshumanitzar comunitats senceres".
Finalment, Larrosa ha demanat contundència a la Fiscalia de Menors i ha qualificat d''electoralisme' les declaracions d'alguns grups de l'oposició, tot recordant que "un episodi greu no invalida la tendència general"