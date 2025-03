Larrosa (Lleida) sobre l'acord d'immigració: "L'administració, com més propera, millor"

Traslladarà al Govern central la seva proposta per regularitzar els temporers com a pla pilot

LLEIDA, 4 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha afirmat que valora positivament l'acord entre el PSOE i Junts per delegar les competències en matèria d'immigració a la Generalitat, i ha assegurat: "Sempre hi ha una sensació que, l'administració, com més propera, millor".

"Si aquesta llei orgànica tira endavant, tindrem noves transferències en matèria de migració i haurem de veure com hi participem activament", ha dit en una entrevista d'Europa Press aquest dimarts, després que el PSOE i Junts hagin registrat al Congrés una proposta de llei orgànica per delegar les competències en matèria d'immigració a Catalunya.

Larrosa ha posat en valor que la Generalitat "assumeixi competències i les pugui exercir en plenes facultats i que sigui una administració eficaç en la matèria que se li hagi atribuït, en aquest cas, migració".

EXERCIR LES COMPETÈNCIES "AMB EFICÀCIA"

"Aquesta és la clau. No es tracta de tenir més o menys competències, que sí. Es tracta també que aquestes competències s'exerceixin amb eficàcia, és el que volem tots al final", ha sostingut.

En aquest sentit, per l'alcalde, la delegació de competències és positiva perquè la Generalitat "com a administració propera" pugui estar pendent de les necessitats dels alcaldes i que aquests també puguin participar i gestionar situacions com els fluxos migratoris.

REGLAMENT D'ESTRANGERIA

D'altra banda, preguntat pel treball conjunt acordat amb la Secretaria d'Estat de Migracions per regularitzar la situació dels temporers en moments de demanda de mà d'obra, Larrosa ha destacat que la Paeria (ajuntament) està elaborant un informe jurídic per "analitzar el desplegament del Reglament d'Estrangeria".

Es tracta d'establir un sistema de cobertura temporal perquè persones "que no tenen permisos administratius" puguin treballar quan hi hagi una demanda important de mà d'obra en diferents sectors econòmics.

"És a dir, prestar els seus coneixements, el seu talent, al servei d'un projecte econòmic amb totes les garanties. Aquesta és la lògica. Si ja els tenim, per què cal anar-los a buscar?", ha apuntat.

CENS ÚNIC

Així, ha explicat que l'acord amb el Govern central és que la Paeria traslladarà "aquelles propostes que es puguin considerar com un pla pilot, a l'efecte que es pugui analitzar aquest projecte" mentre el nou reglament d'estrangeria --previst al maig-- no està en vigor.

Per dur a terme la seva proposta, Larrosa proposa establir un cens únic que permeti "conèixer les capacitats, els talents, la situació de les persones, el seu origen o la seva preparació", entre altres qüestions.

"Has de tenir una mínima informació d'aquestes persones. Per això demanava que es reglamentés un cens únic, que fos voluntari, però condició imprescindible. Si tu no ets al cens, no pots participar del pla pilot", ha conclòs.

Tot això després que el Govern central i la Paeria acordessin en una reunió al gener estudiar les opcions que ofereix el nou Reglament d'Estrangeria, que entrarà en vigor a finals de maig, per abordar solucions per a les persones que s'estableixen estacionalment a Lleida.