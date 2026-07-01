Larrosa (Lleida) apunta a una pèrdua de control de la conductora com a hipòtesi de l'accident

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha situat la pèrdua de control del vehicle per part de la conductora com la principal hipòtesi de l'accident d'autocar d'aquest dimecres a la rambla Ferran de la ciutat, que s'ha saldat amb 43 ferits de diferent consideració, 4 dels quals crítics i 9 menys greus.
"És dels accidents més greus que hem patit a Lleida. És veritat que no hem de lamentar la pèrdua de vides, però pel volum de ferits ha estat força impactant", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.
Larrosa ha explicat que la majoria de passatgers eren temporers que es desplaçaven en la ruta interurbana de Lleida fins a la Granja d'Escarp al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita i que el més greu és el segon conductor, qui té una cama afectada.
L'alcalde ha explicat que la conductora ha quedat en "estat de xoc" i que ella no té ferides físiques.
Ha afegit que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida ho estan investigant i ha agraït als serveis d'emergència la seva feina.